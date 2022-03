Dal Comune un milione di euro per sistemare e mettere in sicurezza 51 aree-gioco

Sono 51 le aree-gioco di Piacenza che verranno completamente rifatte. Un intervento di manutenzione straordinaria voluto dal Comune di Piacenza, che metterà a disposizione un milione di euro per sostituire 139 giochi per bambini ritenuti ormai troppo vecchi e pericolosi per la loro incolumità.

I lavori termineranno verso la fine di aprile e interesseranno giardini pubblici, scuole primarie, materne e asili. Ad annunciare e illustrare, oggi in Comune, questo piano di riqualificazione sono stati la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessore ad ambiente, parchi, protezione civile, mobilità e servizi al cittadino Paolo Mancioppi. “Avevamo commissionato un appalto di un milione di euro per questi giochi – ha spiegato Barbieri – purtroppo c’era stato un rallentamento nel periodo Covid perché non si reperivano i materiali e perché le ditte facevano fatica a fornire. Ora i giochi sono arrivati, un numero rilevante che abbiamo già iniziato a consegnare partendo dalla scuola Mazzini, e continueremo fino ad aprile. Ci sono diverse tipologie come altalene, torrette, ma tutto questo non si esaurirà con la semplice posa di un gioco, le famiglie e i cittadini vedranno una sistemazione progressiva di tutte queste aree. Prima di progettare la sostituzione dei giochi abbiamo fatto un censimento delle varie aree per capire dove intervenire, trovando delle attrazioni che risalivano, in certi casi, anche al 1996: era quindi assolutamente necessario intervenire ”.

Le aree interessate si trovano a Piacenza in via: Giarelli, Patrioti, Trebbia, Cella/Raffalda, Campesio, Ucelli di Nemi, Marzioli, Beti, Corvi, Negri, Ottolenghi, Grandi, Sbolli, Ricci, Veneto, Repetti, Casaroli, Lusardi, Don Dieci, Spezzaferri, Marinai d’Italia, Millo, Codagnello, Ottobono e Ravenna, nelle scuole materne Mazzini, Taverna, De Gasperi, Besurica, via Vaiarini, Pittolo, Dante, Don Minzoni, Ottolenghi, Borghetto, Farnesiana, Rodari, Collodi, Aldo Moro, Fratelli Grimm e Carella, negli asili di via Sarmato, Guarnaschelli, via Penitenti, e via Don Dieci, nelle scuole materne-primarie Alberoni e Due Giugno, al Nido della Besurica, nelle scuole primarie Caduti sul Lavoro e di Mucinasso e a Gerbido (zona scuola).

“Dobbiamo ringraziare gli Uffici del Comune per tutto questo lavoro – ha aggiunto l’assessore Mancioppi – si tratta di un tipo di intervento e di un impegno che a Piacenza non si era mai visto prima. Come detto, lo abbiamo ritenuto necessario proprio per sostituire giochi vecchi e pericolosi e tutelare la sicurezza dei bambini che usufruiranno di queste aree. A questo proposito mi appello al senso civico dei cittadini perché queste nuove strutture non vengano danneggiate in futuro”.