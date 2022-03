Sabato i volontari di Plastic Free a San Damiano. “Per un pianeta più pulito”

“Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani” il motto che guida le iniziative di Plastic Free: associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo d’informare e sensibilizzare le persone sull’importanza del riciclaggio e – soprattutto – dei danni provocati dalla plastica e, in generale, dai rifiuti buttati per terra senza alcun riguardo.

L’associazione è attiva in tutto il Paese e a Piacenza sono numerose le iniziative intraprese negli ultimi anni. La prossima si terrà a San Damiano, località nel comune di San Giorgio dove i volontari e chiunque vorrà partecipare si troveranno – davanti al santuario della Madonna delle Rose – alle 14.30 di sabato 12 marzo per un pomeriggio all’insegna della pulizia e del rispetto dell’ambiente. Il territorio del drago era nei programmi dei volontari di Plastic Free anche l’anno scorso quando, però, la data dovette essere rimandata causa brutto tempo.

Per partecipare è necessario iscriversi entrando nel sito di Plastic Free (iscrizione totalmente gratuita). I referenti consigliano di portare con sé guanti da giardinaggio, pinza raccogli rifiuti e borraccia. In caso non si disponesse degli oggetti utili alla raccolta, nessun problema, i volontari li distribuiranno al ritrovo. L’evento è patrocinato dal comune di San Giorgio e supportato dal gruppo Iren.