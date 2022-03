Sintonizzazione Telelibertà: potenziato il segnale, situazione in miglioramento

Sta progressivamente migliorando in tutto il territorio piacentino la fase di trasformazione delle frequenze televisive verso il nuovo digitale terrestre, che sta coinvolgendo tutte le emittenti nazionali e locali.

Da ieri il canale Telelibertà è diventato il 76 e viene veicolato, così come per altre 20 emittenti locali, esclusivamente da Rai Way: purtroppo, ci sono aree e zone, sia in città, sia in provincia, in cui non si vede ancora la nostra tv.

Oggi il segnale è stato ulteriormente potenziato, l’invito ai telespettatori che ancora non vedessero Telelibertà è di effettuare una risintonizzazione del televisore o del decoder. Nel corso di oggi o comunque nei prossimi giorni la situazione dovrebbe tornare regolare.

Ricordiamo che Telelibertà si può sempre seguire anche in streaming dal sito Liberta.it.