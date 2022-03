Tragedia in città: investito da un autobus in via La Primogenita, muore 35enne

Una tragedia si è verificata a Piacenza intorno alle 18.30 di giovedì 10 marzo. Un 35enne è stato investito da un autobus di Seta ed è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza, ma le sue condizioni erano troppo gravi e purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ successo in via La Primogenita, nei pressi della Lupa, davanti alla ex sede della polizia locale.

I soccorritori inviati dal 118 hanno fatto di tutto per rianimare il ferito. I rilievi sono affidati alla polizia stradale.

Il traffico in orario di punta ha subito pesanti rallentamenti ed è intervenuta la polizia locale.