Vigolzone, si incendia una pentola in cucina. Cinquantenne ustionato

Drammatico episodio nella serata di mercoledì 9 marzo in un’abitazione di Castelvecchio, nel comune di Vigolzone. Per cause da chiarire, mentre il proprietario di casa stava preparando la cena, una pentola ha preso fuoco e il cinqunantenne è rimasto ustionato alla testa. E’ stata la moglie a spegnere il fuoco con una coperta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la Pubblica Val Nure, un’automedica e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso di Piacenza.

