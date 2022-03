Borgonovo: sabato al Volta arriva la gara di robotica. “Orgogliosi di questo evento”

Sabato 12 marzo la competizione a squadre di robotica e scienza FIRST® LEGO® League Italia arriva per la prima volta a Borgonovo. Nei locali dell’istituto Volta saranno presenti 14 squadre di alunni e studenti provenienti da varie regioni del Nord Italia che – guidate dai loro docenti – cercheranno di conquistare i due posti disponibili per la qualificazione alla finale nazionale. “Siamo orgogliosi – ha spiegato l’assessore all’istruzione Elisa Nicelli – di ospitare un evento di tale rilevanza e siamo grati agli organizzatori e alle associazioni che a vario titolo si sono rese disponibili a collaborare con entusiasmo”

Il tema delle sfide sarà il trasporto delle merci e della logistica. L’evento viene organizzato dalla scuola di robotica di Genova e Artù onlus di Piacenza con il polo Volta, in collaborazione con Fondazione Museo Civico di Rovereto e con il patrocinio del Comune di Borgonovo. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento il gruppo Giovani Industriali di Piacenza, la Proloco di Borgonovo l’U.S. Borgonovese, Radio Melody ed EndoFap Don Orione.

La manifestazione sarà aperta al pubblico che avrà l’occasione di assistere ai round che vedranno i robot sfidarsi sul campo di gara e alla presentazione dei progetti innovativi creati dai team. Il numero massimo di presenze è contingentato. Gli organizzatori consigliano di prenotarsi tramite il sito “Ingresso gratuito first lego 12 marzo” . Nel pomeriggio saranno organizzati laboratori gratuiti per bambine, bambini, ragazze e ragazzi che potranno così avvicinarsi al mondo della robotica in modo semplice e divertente. Per accedere necessario collegarsi al sito “Modulo iscrizione corsi di robotica 12 marzo”.