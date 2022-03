Concerto del giovane Ivan Maliboshka al liceo Volta. “La musica salva le anime”

Al liceo Volta di Castel San Giovanni, il pianista bielorusso Ivan Maliboshka ha suonato per gli studenti, quasi suoi coetanei, durante un breve concerto che si è trasformato in un appello alla pace. “Vorrei dire a tutti – ha detto il pianista venticinquenne – che la musica salva le anime. Io posso fare il mio meglio condividendo la mia musica e le mie passioni. Questo è un momento molto importante anche per i giovani. Tanti purtroppo non sanno cosa sta accadendo e forse anche io posso spingerli a informarsi”.

“L’appuntamento di oggi – ha detto la preside Simona Favari – è un’occasione di riflessione su ciò che sta avvenendo e per sentirci uniti e vicini a chi sta vivendo giorni drammatici”. Il concerto al Volta è stato organizzato da Andrea Bricchi, che agli alunni ha presentato il Festival Piacenza Classica che si terrà a Piacenza tra l’1 e il 10 maggio e di cui il pianista bielorusso è uno dei direttor artistici.

Maliboshka vive in Italia da quattro anni e per questo ha un punto di vista particolare rispetto a ciò che sta accadendo nel suo Paese (la Bielorussia) e nella vicina Ucraina. “Purtroppo nel nostro Paese una persona ha fatto una scelta che è stata quella di lasciare spazio alle armi e ai carri armati. Io sono contro la guerra, contro le discriminazioni. Questo è un momento drammatico anche per noi, gli ucraini sono nostri fratelli”.