Domenica in via Verdi una sfilata per “La città delle donne”. “Stop alla violenza”

Ha una dimensione internazionale la rete “Le Città delle Donne”. In questi giorni, infatti, a margine del Forum sulla leadership femminile tenutosi nel Padiglione Italia di Expo 2020, è stata consegnata al Commissario generale per l’Italia Paolo Glisenti la “Carta di Dubai”: manifesto focalizzato sui diritti femminili che l’associazione “Le città delle donne” è stata tra le prime a condividere insieme ad altri sodalizi.

“Non possiamo che esprimere anche l’orgoglio di Piacenza – ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità Federica Sgorbati – nel sentirci parte integrante di questa iniziativa, che ha l’obiettivo di richiamare l’urgenza e la priorità di politiche del lavoro, di sostegno all’imprenditorialità, di formazione, innovazione e ricerca capaci di valorizzare e promuovere il protagonismo femminile. Ancor più in questo difficile momento, è essenziale riaffermare il ruolo delle donne come tessitrici di relazioni e costruttrici di pace”. Le fanno eco le parole di Nadia Bragalini, imprenditrice e ambasciatrice del progetto per Piacenza e per la regione Emilia-Romagna: “Alle donne spetta il compito di convincere la società a vivere un 8 marzo che duri tutto l’anno, a scrivere il futuro già nel presente”.

Nel frattempo, domenica in via Verdì si terrà un evento dedicato alle donne e alla moda. Con l’obiettivo di consegnare un aiuto concreto proprio al Centro antiviolenza “La Città delle donne” di Piacenza. Si intitola “Il tè delle cinque” la sfilata in programma domani, alle 17.00, al Caffè del Teatro in via Verdi: a idearla e organizzarla sono state Stella Piazza di Stella Management e Jennifer Saltarelli de La Vie En Rose.

“L’idea è quella di proporre una sfilata di abiti da cerimonia del negozio La Vie En Rose di Piacenza, con interventi teatrali e di riflessione, il tutto davanti a pasticcini e tè – spiegano le organizzatrici – la sfilata si svolge in perfetto stile vintage, in un’atmosfera d’altri tempi, dove ogni proposta di abbigliamento ha una sua presentazione e si potranno ammirare abiti romantici, raffinati e bon ton”.

Come modelle ci saranno le clienti del negozio, “senza nessuna limitazione di età e canoni fisici, in totale segno di inclusione – precisano Piazza e Saltarelli – le stesse donne che arricchiscono, con momenti teatrali, la sfilata”. Durante l’evento infine verrà consegnato un assegno al Centro antiviolenza guidato da Donatella Scardi, frutto del ricavato della vendita del calendario 2022 “Donne che contano” ideato anche questo da Piazza e Saltarelli. La partecipazione all’evento è su prenotazione al numero 0523 38 811.

Nei prossimi giorni, inoltre, l’amministrazione comunale e rete “Città delle Donne” saranno insieme per la posa della panchina rossa in memoria di Zahira Aitali, vittima di femminicidio nel 2009, uccisa dall’ex marito nella zona tra via Vaiarini e via Boscarelli.