Stava tornando in Egitto dalla famiglia l’uomo travolto dal bus in via La Primogenita

Si chiamava Mansour Mansour Abouelmaati Mansour, aveva 35 anni e quando è stato travolto giovedì sera in via La Primogenita dal bus numero 17, aveva un biglietto per tornare in Egitto dalla moglie e i due figli in tenera età. Purtroppo le ferite riportate nell’incidente non gli hanno lasciato scampo. Fra i primi ad accorrere sul posto il sindacalista dei Si Cobas Carlo Pallavicini che ha ricordato le battaglie sindacali per mantenere il posto di lavoro ai 300 facchini della Tnt FedEx, di cui faceva parte anche Mansour. Intanto l’autista del bus che ha investito il facchino è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, la polizia stradale di via Castello dopo l’incidente ha avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la precisa dinamica dello scontro. Pare che il facchino stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto dal bus, la polizia è riuscita sentire diversi testimoni presenti al momento dell’incidente.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI