Con un martello tenta di scassinare distributore automatico: arrestato

Brandiva martello e cacciavite il ladro che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha tentato di scassinare un distributore automatico di latticini in via Boselli. Purtroppo per lui, in quell’istante stava transitando nei paraggi un agente di polizia fuori servizio intento a portare a spasso il cane. Il poliziotto ha subito avvisato i colleghi, giunti sul posto con una Volante. Il ladro è stato arrestato con l’accusa di tentato furto. Si tratta di un quarantenne piacentino, vecchia conoscenza della polizia. Dopo aver trascorso la nottata in questura è stato accompagnato in tribunale nel pomeriggio di ieri. Davanti al giudice il quarantenne ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto, stabilendo l’obbligo di firma per l’imputato che al termine della seduta è stato rimesso in libertà.

