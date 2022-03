Rifiuti e fusti d’olio esausto: nuova discarica abusiva sotto il ponte di Pievetta

Una discarica a cielo aperto sotto il ponte di Pievetta. In mezzo ai rifiuti si notano teloni di plastica, scatoloni, sacchi di immondizia, latte vuote, fusti che forse un tempo contenevano olio tutti quanti abbandonati a deteriorarsi all’aria aperta. Ci sono anche resti di porte, forse ciò che rimane di una ristrutturazione. “Queste mini discariche – dicono i passanti – compaiono dal giorno alla notte. Di giorno è tutto pulito, poi di colpo passi il giorno seguente e ti ritrovi questo bello spettacolo. Restano lì fino a quando qualcuno del Comune non passa e porta tutto in discarica”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà