Appello per ritrovare il telefono della mamma di Costantino. “Lì tutti i ricordi”

“Su quel cellulare c’è tutta la vita che mi è rimasta, i messaggi di Costantino, le ultime registrazioni…” Parla disperata, piangendo, Sabrina Rizzi, che stamattina, lunedì 14 marzo, è andata al cimitero di Mucinasso a far visita alla tomba del figlio, morto annegato in Trebbia a gennaio insieme alla fidanzata Elisa e ad altri due amici. Subito dopo la visita, è andata alla farmacia Farnesiana e, appena uscita, si è resa conto di non avere più il telefonino in tasca.

“Quando sono entrata al cimitero l’ho messo in modalità silenziosa, per cui lo avevo – ha riportato Sabrina -. Con mio marito abbiamo cercato ovunque, in auto, niente, non c’è. Non suona nemmeno. Aiutatemi, per favore, non mi importa del telefono, ma lì c’è quel che resta di Costantino”. Chi avesse informazioni o lo avesse trovato può contattare il 3382799724.