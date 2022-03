Da via Cornegliana a via Anguissola, prosegue la riasfaltatura delle strade

Continua la riasfaltatura delle strade di Piacenza. L’amministrazione comunale fa sapere che “altre otto strade sono state rimesse a nuovo”. Si tratta di via Cornegliana, via Pacchiotti, via Anguissola, via Fontana, via Cattaneo, via San Bartolomeo, via Cantarana e strada Val Nure.

“Ci avviciniamo a grandi passi ai 250 interventi che avevamo progettato nel piano che l’amministrazione Barbieri si era prefissata di realizzare per recuperare anni di abbandono e incuria da parte delle giunte di centrosinistra che ci hanno preceduto, nella manutenzione di strade e marciapiedi”, commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi, dopo la recente conclusione delle opere di manutenzione in via Baldini a Gerbido e in via Jacopo da Pecorara.

IN VIA CORNEGLIANA – Nello specifico, in via Cornegliana si è intervenuti con le lavorazioni di sistemazione della pavimentazione stradale nel tratto tra via Leonardo Da Vinci e viale Dante, della lunghezza di circa 270 metri e una superficie di circa 1900 metri quadri, mentre in via Pacchiotti il tratto interessato è quello tra via Labò e via Buozzi,di circa 350 metri, per una superficie di circa 1780 metri quadri.

IN VIA ANGUISSOLA – In via Anguissola, intervento concluso tra via XXI Aprile e via Monte Carevolo, per una lunghezza di circa 210 metri e una superficie di circa 1450 metri quadri, mentre i lavori in via Cattaneo nella zona della Galleana hanno riguardato una superficie di circa 390 metri quadri. Altri tratti interessati dai lavori hanno riguardato Via Fontana, per una lunghezza di 100 metri, via Cantarana e via San Bartolomeo per una superficie di circa 700 metri quadri complessivi.

Altrettanto significativa, infine, la sistemazione della pavimentazione stradale di strada Val Nure sul cavalcavia della tangenziale, per una lunghezza di 380 metri e una superficie pari a 2800 mq circa.

I PROSSIMI INTERVENTI – Nei prossimi giorni, dopo i necessari tempi tecnici, si procederà alla posa della segnaletica stradale orizzontale. Dopodiché – annuncia l’assessore – toccherà alla sistemazione di via Emilia Pavese, nel tratto verso barriera Torino.