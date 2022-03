Gli studenti del Volta di Borgonovo brillano alla gara di robotica

La First Lego League Italia ha visto protagonisti gli studenti del Polo Superiore Volta di Borgonovo.

Durante la maratona non stop tutta dedicata alle competizioni a squadre di robotica e scienza, la squadra di studenti The Voltway si è piazzata al primo posto e ha avuto accesso alla finale nazionale che si terrà a Rovereto.

I compagni della squadra Hyper Brain hanno vinto il premio Oltre la robotica.

In gara c’erano 14 squadre, con decine di studenti in arrivo da tutto il nord Italia.

Per l’intera giornata, le 14 squadre si sono cimentate in prove di trasporto merci e logistica simulate su appositi tavoli di lavoro allestiti nella maxi palestra della scuola. Sfide durante i quali i ragazzi hanno messo a frutto le conoscenze apprese a scuole a cui hanno sommato il valore aggiunto derivante dalla loro inventiva, ingegno e creatività. “In un momento in cui non si trova una strada per risolvere i conflitti – ha sottolineato la preside Simona Favari in apertura – noi siamo qui a dire che la nostra scuola è un laboratorio di sana competizione”.

Tra i presenti anche Anna Brancaccio, in rappresentanza del Miur, e l’assessore all’Istruzione Elisa Nicelli. “Per noi è motivo di orgoglio ospitarvi”, hanno detto.

La non facile organizzazione della giornata è stata resa possibile anche grazie ai Giovani Industriali di Piacenza, la Proloco di Borgonovo, l’Us Borgonovese, Radio Melody ed EndoFap Don Orione, che hanno tutti quanti dato una mano. A

nche le altre squadre di studenti valtidonesi hanno ottenuto riconoscimenti.

