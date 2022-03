In via Sopramuro le scritte di un rifugio antiaereo della Seconda Guerra

Scritte che facevano riferimento ad un vecchio rifugio antiaereo in uso a Piacenza durante la seconda guerra mondiale sono riaffiorate dai vecchi muri di un edificio di via Sopramuro in questi giorni. Le scritte che indicano specificatamente la parola “Rifugio” e raffigurano una bomba che piove dal cielo hanno certo un chiaro riferimento alla tragica guerra che in questi giorni sta insanguinando l’Ucraina. Il rifugio era comunque perfettamente funzionante durante l’ultima guerra e viene da chiedersi se oggi sia ancora fruibile.

