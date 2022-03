Norme anti-Covid: piÃ¹ di 3000 persone controllate e nessuna sanzione

Durante l’ultima settimana, 580 agenti delle forze di polizia statali e locali hanno effettuato – nella provincia di Piacenza – 249 servizi nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del rispetto delle normative anti-contagio. Nell’arco di tempo che va dal 7 al 13 marzo 2022, le forze dell’ordine hanno controllato 3.007 persone e 328 esercizi commerciali. Numeri riportati da una nota della Prefettura di Piacenza.

I piacentini rispettano le normative in vigore, infatti delle centinaia di persone controllate nessuna è stata sanzionata per mancanza del Green pass, laddove previsto. Il passaggio da oggi in zona bianca della Regione Emilia-Romagna- fanno sapere dalla Prefettura – è senz’altro una buona notizia, tuttavia, fondamentale resta il senso di responsabilità di ciascuno nell’osservare puntualmente le misure precauzionali tese alla riduzione e al contenimento del contagio, ciò anche per assicurare la prosecuzione in sicurezza delle attività economiche e sociali”.