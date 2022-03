Disostruzione pediatrica a San Nicolò, secondo appuntamento il 17 marzo

L’associazione ReLife 202, con il patrocinio del Comune di Rottofreno, organizza un secondo incontro gratuito “Manovre disostruzione vie aeree in età pediatrica/Sonno sicuro/Taglio alimenti per bambini in sicurezza”.

Il nuovo appuntamento, previsto per giovedì 17 marzo, si è reso necessario visto l’alto numero di iscrizioni registrate in quello del 9 marzo scorso e la conseguente necessità di suddividere i partecipanti. Il corso si terrà al Centro Culturale di San Nicolò dalle 20 alle 23. I posto sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Per l’accesso è necessario il green pass e l’utilizzo della mascherina FFP2.