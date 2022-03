Fatture false per oltre 5milioni di euro. Cinque misure cautelari

La Guardia di Finanza di Piacenza, al termine di un’articolata indagine,

coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito, nei giorni scorsi, cinque

misure cautelari personali emesse dal giudice per le Indagini preliminari nei confronti

di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, secondo gli investigatori, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Quattro soggetti sono stati sottoposti alla misura del divieto di

esercitare, per la durata di un anno, l’attività di impresa in forma individuale e di

ricoprire cariche di rappresentanza all’interno di attività e imprese. Il quinto indagato invece è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I provvedimenti sono legati a precedenti investigazioni, effettuate nell’ambito del

settore della logistica, che avevano svelato una frode consumata attraverso la creazione di società inesistenti ed un giro di fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro.

I successivi approfondimenti, a seguito del fallimento di una della società coinvolte nel

sistema fraudolento, hanno consentito agli agenti di documentare ulteriori condotte distrattive con cui sembra siano stati sottratti, dalle casse della società fallita, circa 700mila euro.