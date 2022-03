Lavori sospesi all’ex cinema Iris, brusco stop per cambio di proprietà dell’immobile

Il luogo dove hanno sognato generazioni di piacentini davanti al grande schermo è oggi uno spazio vuoto dove il tempo è sospeso e non si sa fino a quando resterà tale. Là dove c’era il cinema Iris, in Corso Vittorio Emanuele, sono cominciati nel 2019 i lavori per destinare 2.800 metri quadrati a uso commerciale e residenziale, ma sono ben lungi dall’essere ultimati.

Il procedere già lento dei lavori, che nel tempo hanno dovuto fare i conti con le indagini necessarie della soprintendenza archeologica, durate complessivamente 14 mesi, e successivamente con i rallentamenti dovuti all’irruzione del Covid-19 e del relativo lockdown, ha conosciuto un brusco stop per il cambio di proprietà dell’immobile.

