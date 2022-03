Meditazione yoga per la pace nel mondo, sabato 16 in Piazza Cavalli

In collaborazione con il comune di Piacenza e la palestra LeClub, l’insegnante di yoga e meditazione Mara Cerri guiderà una manifestazione pubblica per la pace nel mondo, sabato 19 marzo alle ore 16 in piazza Cavalli a Piacenza. Saranno disponibili per il pubblico 200 posti a sedere, distanziati tra loro secondo le normative Covid.

L’evento è a partecipazione gratuita e libera. Ogni partecipante potrà prendere posto alle sedie disponibili e attendere la meditazione guidata dall’istruttrice di yoga Mara Cerri. La meditazione si concentrerà sul ruolo del respiro e del controllo del pensiero per la pace nel mondo.

Al termine della manifestazione la meditazione guidata proseguirà attraverso una passeggiata verso la chiesa di San Sisto, dove alle ore 18 si terrà il concerto “Super Omnes Speciosa” del festival “Musica Madre Divina”. Chi desidera può portare un incenso o palo santo da accendere durante la passeggiata per diffondere un profumo propiziatorio nella città.