Studenti del Romagnosi in campo contro dipendenze e disagio giovanile

Si chiama “TOP” acronimo di Tutor per l’orientamento e la prevenzione: titolo del progetto promosso dalla Comunità di San Patrignano e dall’Unioncamere Emilia-Romagna, con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale. L’iniziativa è dedicata agli studenti del triennio delle scuole superiori della regione. Sei scuole da Piacenza a Rimini e circa 310 ragazzi che – in quest’anno scolastico e nel prossimo – saranno coinvolti nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

Nella nostra città saranno gli studenti del Romagnosi a partecipare al progetto che mira da un lato a fornire ai ragazzi competenze pratiche e trasversali, ad aiutarli a chiarire le proprie attitudini per favorire l’orientamento professionale. Dall’altro, intende prevenire la dipendenza da sostanze e l’insorgenza di disagi e disturbi comportamentali, sensibilizzando i giovani sulla tutela della salute e stimolando il loro senso di responsabilità e di impegno sociale attraverso la promozione di stili di vita sani fra i coetanei.

In questo anno scolastico gli studenti hanno seguito una serie di attività formative organizzate da San Patrignano, e tra aprile e maggio realizzeranno gli incontri di prevenzione dedicati ai compagni nelle rispettive scuole. Il prossimo anno i ragazzi saranno accompagnati a costituire un vero e proprio Polo di tutoraggio per la prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile, gestito proprio dagli studenti che hanno partecipato al percorso, in collaborazione con i professori di riferimento e con il supporto di San Patrignano.