Agazzano, malore per un operaio 48enne: interviene l’elisoccorso del 118

Colto da un malore e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Parma. Oggi pomeriggio un operaio 48enne è stato trovato privo di sensi all’interno di uno stabilimento ad Agazzano. In base ai primi rilievi, si esclude una dinamica di infortunio sul lavoro. Immediatamente, si è attivata la macchina dei soccorsi con la Croce Rossa, il 118 e l’elisoccorso atterrato nel campo sportivo del paese. Gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire in volo l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma in serie condizioni.

