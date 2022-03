Coldiretti: 1,2miliardi dal decreto salva filiere. La mobilitazione ha funzionato

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che stanzia 1,2 miliardi per investimenti nelle filiere made in Italy come richiesto dall’appello della Coldiretti al Premier Mario Draghi nel corso delle mobilitazioni degli agricoltori in tutta Italia, dello scorso 17 febbraio. A Piacenza la manifestazione si era svolta di fronte alla Prefettura, dove oltre 250 manifestanti erano accorsi – accompagnati anche da una mucca – a denunciare la difficile situazione in cui versano tutt’ora le aziende agricole inseguito all’impennata dei costi energetici.

A rendere nota la pubblicazione del decreto è il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini. Il decreto – sottolinea Prandini – consente di combattere la speculazione sui prezzi con una più equa distribuzione del valore lungo la filiera per tutelare i consumatori ed il reddito degli agricoltori dalle pratiche sleali. Coldiretti, che lavora da anni su questi obiettivi anche insieme a Filiera Italia, è pronta – precisa Prandini – a presentare progetti operativi per utilizzare al meglio queste risorse, dalla zootecnia al vino, dal grano alla frutta secca, dall’olio all’ortofrutta.

“Un provvedimento necessario – riferiscono da Coldiretti – per ridurre la dipendenza dall’estero in Italia che è un Paese deficitario su molti fronti per quando riguarda il cibo: produce appena il 36% del grano tenero che le serve, il 53% del mais, il 51% della carne bovina, il 65% del grano duro per la pasta, il 73% dell’orzo, il 63% della carne di maiale e i salumi, il 49% della carne di capra e pecora mentre per latte e formaggi si arriva all’84% di autoapprovvigionamento”.

“La pandemia prima e la guerra poi hanno dimostrato che la globalizzazione spinta ha fallito e servono rimedi immediati e un rilancio degli strumenti europei e nazionali che assicurino la sovranità alimentare come cardine strategico per la sicurezza” afferma Prandini nel chiedere “interventi urgenti e scelte strutturali”

“Si tratta di un provvedimento frutto anche della nostra mobilitazione a livello nazionale – ha detto il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Nicola Bertinelli – e siamo in sintonia con le proposte dell’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi che nei giorni scorsi ha presentato un documento con il quale la regione Emilia-Romagna chiede al governo dieci priorità per affrontare le emergenze del settore agricoltura”. “Il nostro obiettivo – ha concluso Bertinelli – è continuare a lavorare di concerto con la Regione per formulare proposte per il rilancio delle filiere regionali”.