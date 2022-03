Emergenza Ucraina, la Croce Rossa cerca volontari temporanei. Come proporsi

A fronte dell’emergenza umanitaria in Ucraina, la Croce Rossa riattiva i volontari temporanei. “Dopo l’importante risposta durante la pandemia – fa sapere l’associazione – oggi si riapre questa opportunità. La richiesta è aperta a medici, infermieri, psicologi e persone con ottima conoscenza di ucraino o russo in modo da supportare le attività della Croce Rossa per fronteggiare l’emergenza in atto”.

COME FARE – Per dare la propria disponibilità è sufficiente leggere le istruzioni a questo link e compilare il modulo online inserendo i propri dati e selezionando la Croce Rossa più vicina per svolgere il volontariato temporaneo. Coloro che sceglieranno di dare il proprio contributo mettendosi a disposizione, saranno invitati a seguire un breve corso online. I volontari temporanei attivati durante l’emergenza ucraina opereranno solo sul territorio nazionale.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’indirizzo email [email protected].