I volontari di Plastic Free a San Damiano: 1990 chili di rifiuti raccolti e smaltiti

Una decina di giovani volontari di Plastic Free Piacenza hanno raccolto – nell’area verde attorno all’aeroporto di San Damiano – 1990 chili di rifiuti. Un numero enorme che rappresenta la volontà e la passione dei ragazzi e, allo stesso tempo, la maleducazione e il basso senso civico di tutte quelle persone che hanno contribuito a riempire di rifiuti di ogni genere i terreni nel comune di San Giorgio. “Abbiamo trovato un vecchio seggiolino abbandonato, uno scolapasta di plastica, pneumatici di macchine e di bicilette e persino una tavoletta del water” riporta Lucia Paladini, referente di Plastic Free Piacenza.

“Purtroppo non siamo riusciti a rimuovere tutti i rifiuti perché eravamo pochi – afferma Paladini – ci sarebbe voluto il triplo delle persone o il triplo del tempo”. “Senza contare – continua la giovane referente – i rifiuti ingombranti e di grosse dimensioni che già dal sopraluogo sapevamo di non poter rimuovere”. Per questo i volontari di Plastic Free hanno segnalato sia a Iren (che durante il pomeriggio ha messo a disposizione un mezzo per smantellare i sacchi di rifiuti raccolti) che all’amministrazione comunale di San Giorgio la situazione in cui versano i terreni nei pressi dell’aeroporto.

“Innanzitutto tengo a ringraziare i ragazzi per l’importanza dell’iniziativa- ha affermato il sindaco di San Giorgio Donatella Alberoni – nei prossimi giorni ci accorderemo proprio con Iren per ripulire l’area dai rifiuti rimasti”.

