In fuga con la droga sotto al tunnel ferroviario, al via il processo per spaccio

Uno spacciatore nigeriano era stato inseguito dalla polizia nel tunnel, che attraversa lo scalo ferroviario, tra via dei Pisoni e via Diete di Roncaglia. Al termine della corsa aveva trovato l’equipaggio di un’altra pattuglia di polizia, ed era stato trovato in possesso di 4 dosi di marijuana e un cutter. Poco lontano la polizia aveva fermato quello che riteneva essere il suo complice, un ghanese, addosso al quale erano stati trovati 520 euro in contati avvolti in cellophane. Secondo la polizia i due si erano divisi i compiti, uno avrebbe smazzato droga e l’altro teneva la “cassa”.

Il fatto era avvenuto nel 2018 e il giudice aveva subito convalidato e rimesso in libertà il nigeriano che, clandestino già espulso, è al momento irreperibile.

Mercoledì 16 marzo si è svolto il processo per spaccio e per il possesso ingiustificato del cutter. Durante il processo un sovrintendente di polizia chiamato a testimoniare ha dichiarato che il ghanese aveva giustificato il possesso dei 530 euro non come provento di spaccio ma a motivo del suo lavoro di badante.