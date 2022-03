Sarmato: appello per trovare documenti o foto del vecchio cinema “Topo Nero”

Chi si ricorda com’era il vecchio cinema “Topo Nero” di Sarmato? O quali film il proiezionista Pinetti riusciva a mostrare prima che si rompesse la pellicola? E chi, invece, è salito sul suo palco nella recita dell’asilo? Prima ancora che il vecchio cinema di Sarmato venga abbattuto dopo decenni di abbandono e degrado, l’amministrazione comunale di Sarmato pensa a non cancellare dalla memoria comune un pezzo di storia del paese: in questi giorni è partita l’iniziativa “Io mi ricordo il Topo Nero” per ricostruire un archivio storico legato al vecchio edificio, di cui rimangono poche testimonianze sulla sua costruzione o sugli anni in attività.

Chi avesse vecchie fotografie dell’ex cinema ma anche cartoline, documento, biglietti d’ingresso dimenticati in qualche cassetto o articoli di giornale dell’epoca può farsi avanti: basta portarli nell’ufficio della sindaca Claudia Ferrari (il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12.30) o spedirli alla mail [email protected] Tutto il materiale sarà raccolto in un archivio digitale – aperto a tutta la popolazione – che racconterà la storia del Topo Nero. L’iniziativa fa parte del percorso partecipato sul recupero dell’area dell’ex cinema per farne un “Parco della sostenibilità”, finanziato dalla Regione. Sul sito sarmato.partecipa.online si può già aderire e nei prossimi mesi ogni cittadino potrà dire la sua. Prossimo appuntamento il 26 marzo con una “passeggiata di quartiere”.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’