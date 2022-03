Via Vaiarini, inaugurata la panchina rossa in memoria di Zahira Aitali

Una panchina rossa per ricordare una donna uccisa dall’ex marito – e per coinvolgere e sensibilizzare i bambini della scuola Calvino – è stata inaugurata mercoledì 16 marzo a Piacenza, all’incrocio tra via Boscarelli e via Vaiarini.

La panchina, donata al Comune di Piacenza dalla rete “Le Città delle Donne”, è dedicata alla memoria di Zahira Aitali, giovane mamma aggredita e uccisa nell’aprile del 2009 dall’ex marito in quello stesso luogo.