Emergenza profughi: due postazioni attive in provincia per l’assistenza sanitaria

Oggi a Castel San Giovanni e domani (18 marzo) a Fiorenzuola saranno attive postazioni straordinarie per favorire la presa in carico dei profughi ucraini che nei giorni scorsi non hanno seguito il percorso per ricevere l’assistenza sanitaria offerta dall’Azienda sanitaria di Piacenza.

LE MODALITA’

– a Castel San Giovanni, nell’hub vaccinale, operatori sanitari e mediatori saranno disponibili oggi giovedì 17 marzo dalle ore 14.30 alle 16.30

– a Fiorenzuola, nell’hub vaccinale, domani venerdì 18 marzo dalle ore 14.30 alle 16.30

Nei due centri è possibile, con accesso riservato a profughi ucraini, verificare e generare l’STP, fare un tampone antigenico, fare la vaccinazione anti Sars-COV-2, verificare lo stato vaccinale e ricevere un appuntamento per la presa in carico in Pediatria di Comunità o Medicina delle Migrazioni (a seconda dell’età).