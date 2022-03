Guida con telefono o senza cintura: 1.200 multe all’anno. Di Legge lascia la stradale

Una ragazza che ridacchiando soddisfatta sfreccia a oltre 140 all’ora sullo stradone Farnese (Piacenza) in orario serale per provare la sua nuova Mercedes e che, felice della sua “bravata”, posta il video (dove si vede la velocità sul contachilometri) sul social network cinese TikTok. Per la cronaca è stata sanzionata.

Anche questo triste racconto fra i ricordi del comandante della polstrada Antonio Di Legge che il 17 marzo ha annunciato alla stampa di lasciare la guida della polizia stradale di Piacenza dopo quattro anni di servizio.

Il comandante ha spiegato che le infrazioni stradali più gettonate dai piacentini sono il mancato allaccio delle cinture di sicurezza (circa 800 verbali l’anno) la guida con il telefonino (400 verbali l’anno). Reato stradale poco tenuto in considerazione anche quello della guida in stato di ebbrezza, durante il suo mandato sono state ritirate 440 patenti ad automobilisti ubriachi. Fra questi recentemente uno è stato fermato addirittura con un tasso alcolemico di sette volte il consentito dal codice della strada. Un “primatista” ma in negativo. Il comandane ha poi ricordato di aver rilevato durante il suo mandato 14 incidenti stradali mortali con 15 vittime: “E questi sono i peggiori ricordi, quelli di cui non ci si dimentica”- ha detto.

Di Legge ha poi voluto ricordare l’ottima collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la Prefettura, ma anche con le scuole per l’educazione stradale ai ragazzi. Di Legge, che andrà a dirigere la divisione anticrimine della questura di Piacenza, ha infine voluto esprimere il massimo ringraziamento ai suoi uomini della stradale. “Se ho potuto lavorare bene” – ha detto il comandante “è solo e soltanto grazie ad un personale competente, presente e professionalmente molto capace oltre che dotato di ottime qualità umane”.