Raul Caruso in Cattolica: “La guerra tra Russia e Ucraina non finirà presto”

La guerra è tornata in Europa e oltre a portare con sé morte e sofferenza per le persone coinvolte direttamente dai conflitti a fuoco, provoca inevitabilmente danni e conseguenze ai marcati internazionali e all’economica mondiale.

Durante un convegno tenutosi in Università Cattolica, il professore ordinario di Politica economica Raul Caruso ha delineato gli aspetti economici intaccati dal conflitto e alcune prospettive proprio a riguardo delle relazioni economiche internazionali.

“Tutti ci stiamo domandando se le sanzioni potranno contribuire a fermare la guerra oppure no – ha spiegato Caruso – le sanzioni hanno sempre un costo anche per gli stati che non vengono direttamente colpiti”. Per il professore di Politica economica è importante capire “quello che dovremo fare come comunità occidentale per fare in modo che questa guerra finisca e soprattutto non vi siano più le condizioni che si ripresenti in futuro”.

Proprio a riguardo del conflitto tra Russia e Ucraina, Raul Caruso – presentato dal professore Enrico Bellino – ha esposto la sua personale previsione: “Purtroppo la guerra non finirà presto e anzi bisogna sottolineare che il conflitto è iniziato otto anni fa ed era in programma già da molto prima…”

