“Servono abiti per i profughi ucraini”: entrano in casa e spariscono i gioielli

Due donne hanno suonato al citofono dell’abitazione di un’anziana piacentina chiedendole di donare abiti per i profughi ucraini fuggiti dalla guerra e arrivati in Italia in questi giorni.

La proprietaria ha aperto la porta di casa e le due donne, presumibilmente provenienti dall’Est Europa. si sono introdotte nell’appartamento. Quando sono uscite, l’anziana si è accorta della sparizione di alcuni oggetti d’oro. Del caso, avvenuto nella mattinata di ieri, 16 marzo, si sta occupando la polizia.

La Questura di Piacenza ricorda in una nota “che i truffatori sono abili affabulatori, maestri ad impietosire le persone più sensibili e indifese, pertanto le persone anziane, ma anche i giovani, possono essere le vittime designate di questi raggiri”.

“Si ricorda, anche – prosegue la nota – che non sono previste raccolte porta a porta a favore dei profughi ucraini, in ogni caso all’occorrenza si consiglia di chiamare subito il 112 o il 113”.