Torna Armi&Bagagli a Piacenza Expo: 270 espositori da tutta Europa nel weekend

Armi&Bagagli riprende la sua originaria collocazione nel calendario primaverile di Piacenza Expo, dopo due edizioni andate in scena nel mese di luglio a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Il più grande mercato internazionale dedicato alla rievocazione storica di tutta Europa, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione, si svolgerà infatti al quartiere fieristico di Le Mose sabato 19 e domenica 20 marzo. Gli organizzatori, in attuazione dei protocolli di sicurezza in tema di tutela della salute, hanno ridisegnato il layout di questo tradizionale evento, allestendo i due principali padiglioni e la galleria centrale per una superficie espositiva di oltre tredicimila metri quadrati. Nel prossimo fine settimana, quindi, Piacenza Expo si riempirà di storia e di storie, di figuranti in costume, musici, giullari, giocolieri, trampolieri, teatranti e di artigiani di tutte le epoche specializzati nel confezionamento di abiti, costumi, divise e accessori in tessuto, cuoio e pelle.

“Veniamo da due edizioni con numeri incoraggianti ma comunque limitati dall’emergenza sanitaria – precisano gli organizzatori Cesare Rusalen di Estrela Fiere e Massimo Andreoli di Wavents – e quella di quest’anno può rappresentare il momento della definitiva ripartenza. Il settore della rievocazione storica, come altri relativi all’ambito culturale, sta vivendo un radicale cambiamento. Oggi, infatti, non sono più concepibili le rievocazioni fatte di grandi numeri e di tanti figuranti; il nuovo orientamento è quello di eventi più contenuti organizzati in siti storici e museali, realtà culturali di cui il nostro Paese è fortunatamente molto ricco. Questa nuova edizione di Armi&Bagagli è stata concepita proprio per cercare di soddisfare queste nuove esigenze del mercato”.

Armi&Bagagli prenderà vita con la presenza di 270 espositori provenienti da tutta Europa. In contemporanea, ci saranno anche quest’anno le tradizionali fiere collaterali: Piacenza Militaria, storica mostra-mercato di collezionismo militare con trenta espositori; Coltelli, mostra-mercato dedicata all’arte della coltelleria di pregio, animata da quindici espositori; Expo Arc, fiera dedicata al mondo dell’arceria in tutte le sue declinazioni, che vedrà la presenza, a Piacenza Expo, di venticinque espositori.

La novità dell’edizione 2022 è rappresentata da SoftAir Fair, fiera nazionale dedicata al mondo del soft air in tutte le sue componenti; saranno presenti una ventina di espositori tra i più importanti a livello nazionale, e sarà anche allestita una linea di tiro per prove gratuite.

“La stagione fieristica 2022 – commenta l’Amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – iniziata con Pantheon e Tomato World e proseguita la scorsa settimana con gli ottimi numeri di Apimell, Seminat e Buon Vivere, è ormai entrata nel vivo. Armi&Bagagli, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, torna alla sua collocazione cronologica originale e siamo certi che anche quest’anno, così come nei due difficili anni che abbiamo appena archiviato, saprà attirare tanti visitatori grazie anche alle novità che caratterizzeranno questa nuova edizione”.