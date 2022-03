Internato in un campo di lavoro, medaglia d’onore alla memoria di Giovanni Figoni

Alla memoria di Giovanni Figoni, alpino farinese internato per quasi tre anni in un campo di lavoro forzato in Germania, è stata assegnata la Medaglia d’onore conferita con decreto del Presidente della Repubblica.

L’onorificenza è concessa ai cittadini, militari e civili, deportati ed internati nei campi nazisti destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. E’ stata ritirata a Collecchio, dove risiedono alcuni dei nipoti, consegnata dal sindaco e dal prefetto.

Giovanni Figoni, nato alla Cà di Montereggio, ex Boccolo Tassi, allora in provincia di Parma, il 27 gennaio 1921, trascorse la sua giovinezza nel paese frequentando le scuole elementari e cominciando giovanissimo a fare il garzone da muratore con i fratelli che già facevano questo mestiere. Chiamato alle armi il 10 aprile 1940, fu inquadrato nel Primo Reggimento Artiglieria alpina e il 10 gennaio 1942 giunse in territorio di guerra, in Montenegro, dove l’8 ottobre 1943 venne fatto prigioniero, condotto in Germania e internato nel campo di lavoro coatto Stalag VI di Dormund. Riuscì a rientrare in Italia il 30 agosto del 1945. Tornato a Montereggio, ricominciò la vita da muratore ed agricoltore. Morì il 23 gennaio 2002.