Sbarca al mercato rionale di piazza Cittadella la raccolta tappi di sughero per Amop

Con i tappi di sughero si potrà sostenere l’Amop, associazione piacentina malato oncologico. L’iniziativa della raccolta dei tappi di sughero, promossa dal Comune di Vigolzone e dall’associazione Essere Vigolzone, è infatti sbarcata anche a Piacenza. Giovedì 17 marzo è stato inaugurato il nuovo punto di raccolta all’interno del mercato rionale di piazza Cittadella con la presidente di Amop, Romina Piergiorgi, e l’assessore comunale di Vigolzone, Giulio Borlenghi, insieme agli operatori commerciali presenti quotidianamente nella struttura. Tutti i cittadini potranno consegnare i tappi di sughero al mercato coperto dove, su di un tavolo, troveranno le scatole “Etico” in cui inserirli. I tappi saranno portati tutti al Comune di Vigolzone che, al raggiungimento di una tonnellata, si occuperà di fare una prima consegna ad Amorim Cork Italia, azienda di Pordenone leader nella lavorazione del sughero. L’azienda in cambio darà un contributo economico che il Comune di Vigolzone verserà ad Amop per sostenere la ricerca in ambito oncologico e la formazione del personale medico ed infermieristico.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà