Trasporti a rischio collasso, le ditte: “Un pieno del camion ci costa 500 euro in più”

“Il costo per un pieno di gasolio è passato da mille a 1.500 euro, il settore dell’autotrasporto rischia il collasso”. Così Roberto Fugazza, socio del gruppo piacentino Ltp formato da tre aziende, inquadra il momento di forte difficoltà vissuto nel comparto dei camion. I rincari sul carburante hanno un impatto notevole: “L’incremento supera il 30 per cento”, spiega l’imprenditore. Ltp si confronta con le due facce della medaglia: da una parte la stazione di rifornimento al Capitolo aperta al pubblico, dall’altra il servizio di autotrasporto con 200 mezzi. “Solo il dieci per cento del petrolio arriva dalla Russia – aggiunge Fugazza – secondo me è in atto una speculazione”. E un benzinaio di Ltp racconta che “molti camionisti sono arrabbiati e minacciano di fermarsi”. Intanto, a livello nazionale si torna a chiedere a gran voce l’eliminazione delle accise sul costo del carburante.