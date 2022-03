Arcigay risponde a Family Day: “I corsi di educazione sessuale andranno avanti”

“Tutta la comunità scientifica internazionale, nonché l’Oms e l’Unione Europea sostengono programmi di educazione all’affettività e sessualità nelle scuole per ridurre i fenomeni di bullismo, lottare contro le discriminazioni, promuovere l’accoglienza di sé stessi e degli altri, incentivare comportamenti sessuali liberi, consapevoli e rispettosi dell’altro. Negli ultimi anni è aumentata la richiesta da parte delle scuole per incontri su questi temi. Il comunicato stampa del family Day, che probabilmente raccoglie una sparuta e molto minoritaria opinione pregiudiziale su questi temi, ci conferma la necessità di portare avanti questi incontri”.

E’ la risposta dell’associazione Arcigay Piacenza Lambda alla nota diffusa ieri dal Family Day di Piacenza, che ha espresso alcune perplessità sui corsi di educazione sessuale organizzati al Liceo Colombini dalla stessa Arcigay.

“Clara Cavallini, psicologa del Centro Tice di Piacenza, che ha tenuto il primo incontro del percorso – prosegue Arcigay – conferma l’assoluta necessità di portare avanti questo progetto, sottolineando anzi la necessità di parlare di educazione all’affettività in modo sistematico, in particolare dopo anni complessi come quelli che i giovani hanno vissuto in cui hanno potuto con maggiore probabilità mettere in atto modalità inadeguate per rispondere ai propri dubbi sulla sessualità. Le domande alla fine dell’incontro sono state tantissime, tutte molto adeguate, serie, importanti. Questo conferma ulteriormente quanto sia necessario mantenere un momento di scambio”.

“Davide Bastoni, vicepresidente di Arcigay Piacenza Lambda, medico di medicina d’urgenza ed esperto di educazione sessuale – si legge infine – ringrazia la consulta provinciale degli studenti, i professori, le famiglie e tutte le studentesse e studenti che hanno partecipato agli incontri di educazione sessuale e all’affettività. Il loro interesse e le loro domande e voglia di sapere dimostrano quanto sia importante informare, in modo scientifico e corretto, sui temi della crescita sessuale dell’adolescente, dell’identità e orientamento sessuale, dell’utilizzo del preservativo e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate”.