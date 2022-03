Il centro raccolta aiuti resta in Piazza Cittadella. Rebecchi: “Stop ai vestiti, serve cibo”

Il centro di raccolta aiuti per le popolazioni ucraine resta, per esigenze logistiche, in Piazza Cittadella, a Piacenza. Lo ha confermato stamattina, 19 marzo, il coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi che ne ha approfittato anche per lanciare un appello: “Ringrazio tutta la comunità piacentina e i comuni della provincia per la solidarietà dimostrata. In questo momento chiederei di non inviare più vestiti, ma di donare generi alimentari a lunga conservazione, che possano affrontare i lunghi viaggi verso l’Ucraina senza il rischio di deperimento”. E sull’eventuale spostamento del punto di raccolta spiega: “Avevamo pensato ad altri luoghi e il comune si era reso disponibile a concederci gli spazi, ma le donne ucraine che gestiscono lo smistamento, assieme ai nostri volontari, si spostano principalmente a piedi o in bicicletta e per loro è più comodo raggiungere questa struttura in centro storico”.

