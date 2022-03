Degustazioni, mostre e trattori: a Cortemaggiore riecco la fiera di San Giuseppe

Si è aperta oggi, dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, la 540° Fiera di San Giuseppe di Cortemaggiore: un vero assaggio di ripartenza per il paese. Tra gli eventi più importanti di questa prima giornata (domani è infatti previsto il clou dell’attesissima kermesse magiostrina) il convegno avvento in mattinata al teatro Duse, che ha visto ben nove relatori importanti e qualificati del mondo agricolo e gastronomico piacentino ma non solo: tra le autorità presenti anche il sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole Gian Marco Centinaio.

Nel pomeriggio, il “Mercatino dei creativi” ha aperto l’esposizione nella piazza del Crocefisso. Molto apprezzata anche alla mostra collettiva “Corte in Fiera” e quella di modellini dei mezzi di trasporto dell’Arma dei carabinieri e di riviste e giornali d’epoca. Il gruppo bandistico “La Magiostrina” ha quindi intrattenuto i visitatori suonando per le vie del centro. Dopodiché è avvenuto il tradizionale incontro di benvenuto delle autorità locali con gli espositori, infine ecco la sfilata dei trattori d’epoca lungo le vie del centro accompagnata dalla musica della festa Country organizzata da “Gnam”.

Domani l’inaugurazione ufficiale della 540° edizione della Fiera: il taglio del nastro avverrà alle 10. Nella centralissima piazza Patrioti l’Istituto Marcora farà diverse dimostrazioni, tra le quali quella di arte norcina, il Consorzio del Grana Padano esporrà la sua eccellenza e la Coldiretti proporrà il mercato di Campagna Amica.