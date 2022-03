Frontale tra due auto a Biana di Ponte dell’Olio: una donna al pronto soccorso

E’ di una donna ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8.30, al bivio tra la strada provinciale 654 e Biana (nel comune di Ponte dell’Olio). Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente: in seguito all’impatto la donna al volante di uno dei due veicoli è stata trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Nure di Ponte dell’Olio. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche l’autoinfermieristica di Farini e i vigili del fuoco.

