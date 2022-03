Via Felice Frasi, tenta il furto con scasso all’erboristeria ma viene scoperto e arrestato

Un ladro ha tentato il furto con scasso in un’erboristeria di via Felice Frasi a Piacenza, ma gli agenti della volante lo hanno arrestato. E’ accaduto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Intorno alle 2.30 un 26enne della Costa d’Avorio, da anni residente a Piacenza, ha tentato di entrare nel negozio ma è stato sorpreso dagli agenti e condotto in questura, dove è finito in manette per tentato furto. Il giovane è quindi finito in tribunale: il giudice ha convalidato l’arresto degli agenti della volante e disposto l’obbligo di firma per l’accusato. Al termine dell’udienza l’uomo è stato rimesso in libertà.

