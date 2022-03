L’Agenzia delle Entrate agli studenti: “La lealtà fiscale determina il vostro futuro”

“Le tasse le devono pagare tutti”. Sono le parole con le quali il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Parma e Piacenza Alberto Setti ha aperto l’incontro con gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Romagnosi: incontro che è avvenuto l’altro giorno nel contesto di un progetto dedicato alla legalità.

“Noi siamo il cosiddetto braccio cattivo – ha aggiunto Setti – ma occorre essere consapevoli che è necessaria lealtà fiscale per determinare soprattutto il vostro futuro. E’ nostro dovere presentarci da chi non ha la volontà di pagare le tasse o da chi non può pagare. Il nostro compito è svolto sempre in modo molto umano, proponendo varie soluzioni come per esempio la rateizzazione”.

All’incontro erano presenti oltre ai due dirigenti del fisco la preside Raffaella Fumi.