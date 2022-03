San Pietro in Cerro, scontro all’incrocio. Due feriti trasportati in ospedale

Incidente nel Piacentino nella tarda mattinata di lunedì 21 marzo. Per cause da chiarire, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Mascagni e via Roma a San Pietro in Cerro. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale a Piacenza dalle ambulanze giunte sul posto. In base alle prime informazioni le loro condizioni non sarebbero gravi.

