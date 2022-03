Tribunale di Piacenza, in arrivo quattro nuovi magistrati

Quattro magistrati di prima nomina verranno in soccorso al tribunale di Piacenza che da mesi è a corto di giudici, soprattutto nel settore penale. Lo ha deciso il Consiglio superiore della magistratura, che nella seduta del plenum del 10 marzo ha individuato le sedi da assegnare ai cosiddetti Mot, i magistrati ordinari in tirocinio, che sceglieranno la destinazione il 28 e il 29 marzo. La decisione del Csm contiene alcune buone notizie. La prima: i posti vacanti assegnati al tribunale di Piacenza passano da tre a quattro. La seconda è che non ci dovrebbe essere il rischio di lasciare vuoti i posti assegnati.

I DETTAGLI SU LIBERTA’