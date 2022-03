“Sei mesi per avere le strisce di divieto di sosta”, anziano le realizza da solo in via Taverna

Per avere le strisce del divieto di sosta occorreva attendere sei mesi e così un pensionato di via Taverna ha deciso per il “fai da te”. La mattina del 21 marzo si è rimboccato le maniche e dotato di pennello e vernice ha dipinto le strisce sui sampietrini. Alberto Scaglioni, questo il nome del pensionato, ha raccontato a Libertà il lavoro che insolitamente stava svolgendo: “Ho chiesto al Comune per queste strisce, non potevo più uscire con la mia macchina dal cortile causa parcheggi selvaggi e mi hanno riposto che i loro addetti erano molto impegnati e che dovevo attendere sei mesi. Posso fare da me?, ho chiesto. E i tecnici comunali mi hanno accontentato, spiegandomi quali dovevano essere le esatte misure e come dovevo fare. Così mi sono messo al lavoro naturalmente manodopera e vernice a mie spese”.

Un lavoro di alcune ore che il pensionato a ultimato indossando diligentemente un giubbotto catarifrangente.