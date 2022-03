Aumentano le violenze sulle donne: parte il corso di autodifesa gratuito

“Migliorare la consapevolezza delle donne, la loro forza attraverso il riconoscimento del proprio valore”. Passa attraverso questa mission il corso di autodifesa presentato questa mattina, 24 marzo, in comune, a Piacenza. All’incontro hanno partecipato: l’assessore alle Pari Opportunità Federica Sgorbati, l’assessore allo Sport VStefano Cavalli, Valentina del Centro Antiviolenza “La Città delle donne” e Stefano Draghi dell’associazione “I Draghi”. E’ stato proprio il Maestro Draghi a illustrare lo scopo dell’iniziativa: “La conoscenza ci rende liberi. Spesso è la paura che blocca le donne, è quell’insicurezza su cui “l’altro” fa leva, facendola sentire sbagliata e non accettata e riuscendo così a sottometterla. I nostri corsi non puntano a trasformare le donne in wonder woman, ma a dare gli strumenti per acquisire più consapevolezza, per farcela anche da sole”. Il corso si terrà sabato 26 marzo, il 2 e 9 aprile, dalle 14 alle 16, presso la palestra Lomazzo, in via Giordani a Piacenza. E’ completamente gratuito e le interessate possono presentarsi il giorno stesso senza alcuna prenotazione.

