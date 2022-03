Cade dal ponteggio e compie un volo di due metri: infortunio in centro storico

Un infortunio si è consumato oggi, 24 marzo, in via Sopramuro a Piacenza. Un operaio stava lavorando su un ponteggio, in un cantiere edile, quando, per cause da accertare, è caduto, compiendo un volo di due metri. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dall’auto medica del 118, e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà