Bagni pubblici, lamentele dei cittadini. “Alla Galleana apri la porta e prendi paura”

Sono sempre più insistenti le segnalazioni e le lamentele dei cittadini di Piacenza a riguardo dello stato di incuria dei bagni pubblici. I disegni e i graffiti sulle porte e le parete dei bagni risultano quasi piacevoli a confronto delle condizioni in cui versano queste strutture pubbliche.

Al parco della Galleana è totalmente inagibile la toilette pubblica. Lo stato di scarsa manutenzione e di incuria dei bagni situati all’interno del parco giochi del Facsal è un problema cronico che da anni viene evidenziato dai fruitori del parco. Ieri un’impresa stava effettuando alcuni lavori, la speranza quindi è che la situazione possa migliorare a breve.

“I bagni pubblici – spiega il consigliere comunale Roberto Colla – in una città civile come la nostra dovrebbero essere nelle migliori condizioni possibili”. Inoltre il consigliere comunale ricorda che “fra poco Piacenza ospiterà una grande mostra e dovrà mettere a disposizione dei turisti, oltre che dei cittadini, bagni pubblici che sappiano garantire condizioni di igiene ottimali”.

Per Colla è necessario “rivedere le condizioni di gestione e le concessioni dei bagni, basti pensare che solo in piazza Cavalli costa circa 40.000 euro la pulizia dei bagni e per quale risultato?”. Senza pensare alla toilette pubblica della Gallena per la quale il consigliere Colla è più che esplicito: “Apri la porta e prendi paura”.