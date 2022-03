In casa pianta di marijuana e 28 vasetti di droga, 19enne arrestato

La polizia gli trova una pianta di marijuana alta sessanta centimetri nella camera da letto e finisce davanti al giudice. Protagonista dell’episodio un diciannovenne piacentino che è stato arrestato dalla squadra mobile martedì scorso per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Oltre alla pianta la polizia ha trovato nella casa del giovane, nel quartiere dell’Infrangibile, 28 vasetti contenenti piccole piante di ganjia appena seminate e una cinquantina di grammi di marijuana pronta all’uso. Mercoledì 23 marzo davanti al giudice il ragazzo si è giustificato dicendo che la marijuana è per suo uso personale. Il giovane rispondendo alle domande del giudice ha detto di lavorare precariamente a chiamata. L’avvocato difensore ha chiesto per il suo assistito la messa in prova e la remissione in libertà. Il giudice ha accolto l’istanza del difensore e al termine del processo l’imputato ha potuto lasciare liberamente il tribunale con obbligo di firma. L’udienza è stata rinviata al prossimo mese di maggio.

