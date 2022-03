Agricoltori piacentini a Dubai per imparare riuso dell’acqua e sostenibilità

Sei giovani agricoltori della Bassa Piacentina sono a Dubai per migliorare le proprie conoscenze sull’attività imprenditoriale agricola. Coldiretti Giovani Impresa Emilia Romagna, infatti, è impegnata in questi giorni in un viaggio studio a Dubai, grazie al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna. Cinque giorni per conoscere realtà imprenditoriali degli Emirati Arabi e visitare i padiglioni di Expo 2020, ancora allestiti. Il programma prevede in particolare la visita presso il Rit Orchestra Institut of Tecnology, per visitare il Campus e approfondire le tematiche sulla sostenibilità e le nuove tecnologie per il riuso delle acque; la visita a Badia Farm, fattoria al coperto, che utilizza la tecnologia idroponica, e le tecniche di coltivazione verticale per produrre verdure prive di pesticidi e, naturalmente, la visita all’Expo con particolare attenzione al padiglione sostenibilità e all’area che ospita l’Italia.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI FABIO LUNARDINI SU LIBERTA’